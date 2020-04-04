ИА «Ореанда-Новости». ФСБ предотвратила теракт в Мурманске. Об этом сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

Сообщается, что минувшей ночью Федеральная служба безопасности смогла установить местонахождение вооружённого злоумышленника. Сотрудники ФСБ попытались задержать его, однако он открыл огонь по спецназу. Злоумышленник был нейтрализован.

На месте перестрелки была обнаружена готовая к применению самодельная бомба, а также сотрудники нашли оружие и боеприпасы к нему.

Оперативники установили личность преступника. Им оказался приверженец запрещённой в России международной террористической организации «Исламское государство». После теракта злоумышленник должен был отправиться на Ближний Восток, чтобы там присоединиться к боевикам.