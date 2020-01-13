13.01.2020, 15:29
В Мурманской области были найдены дети, которые забросали Вечный огонь снегом
ИА «Ореанда-Новости». В Мурманской области сотрудниками правоохранительных органов были установлены личности детей, забросавших в Кировске Вечный огонь снегом. С детьми была проведена профилактическая беседа. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе УМВД.
В праздники, проходившие на Новый год, камерой, которую установили в Кировске рядом с Вечным огнём, было зафиксировано, как несколько детей снегом забрасывают пламя. Сотрудники полиции занялись поиском нарушителей.
В пресс-службе ведомства сообщили, что личности нарушителей были установлены. Нарушителям меньше 12 лет. С ними была проведена профилактическая беседа.
В праздники, проходившие на Новый год, камерой, которую установили в Кировске рядом с Вечным огнём, было зафиксировано, как несколько детей снегом забрасывают пламя. Сотрудники полиции занялись поиском нарушителей.
В пресс-службе ведомства сообщили, что личности нарушителей были установлены. Нарушителям меньше 12 лет. С ними была проведена профилактическая беседа.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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