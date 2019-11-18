Участниками мероприятия, посвященного открытию выставки, станут министр культуры России Владимир Мединский и Сергей Нарышкин, возглавляющий Российское историческое общество.В пресс-релизе музея написано о том, что советская армия смогла освободить в годы ВОВ девять европейских государств. Также было сказано о том, что Красная армия потеряла в освободительных боях до 3 миллионов бойцов. В пресс-релизе говорится, что уникальные материалы, которые находились в фондах музея, позволят рассказать объективно и подробно о действиях административных органов и Красной армии на территориях стран, которые были освобождены от оккупации немцев.