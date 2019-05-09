ИА «Ореанда-Новости» Создание открытой цифровой платформы ГИБДД, в которой будут храниться данные о злостных нарушителях ПДД, находится в процессе разработки. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе МВД РФ, передаёт РИА Новости.

Как ране рассказал начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Роман Мишуров в беседе с «Известиями», ведомство рассматривает возможность создания единой платформы с данными о злостных нарушителях правил дорожного движения.

Также ГИБДД намерена запретить осуществлять пассажирские перевозки лицам, неоднократно нарушающим ПДД или тем, кто лишался водительского удостоверения.

Мишуров добавил, что ГИБДД создаст единую цифровую платформу, куда будут внесены данные о нарушителях, таким образом, транспортные компании смогут проверять потенциальных сотрудников на наличие у них серьёзных нарушений ПДД.