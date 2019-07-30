30.07.2019, 21:27
В МВД предупредили о незаконности митинга 3 августа в Москве
ИА «Ореанда-Новости». Московское управление МВД предупредило, что акция протеста, запланированная на 3 августа в столице, будет незаконной.
Столичные власти до сих пор не согласовали митинг в этот день. В МВД отметили, что издали официальное предупреждение.
Полиция предлагает москвичам и гостям города воздержаться от участия в митинге в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы. Кроме того, в МВД напомнили об ответственности за участие в несанкционированных акциях.
Прошлая акция протеста прошла в Москве 27 июля. На ней было задержано 1074 человека.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии