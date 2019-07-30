ИА «Ореанда-Новости». Московское управление МВД предупредило, что акция протеста, запланированная на 3 августа в столице, будет незаконной.



Столичные власти до сих пор не согласовали митинг в этот день. В МВД отметили, что издали официальное предупреждение.



Полиция предлагает москвичам и гостям города воздержаться от участия в митинге в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы. Кроме того, в МВД напомнили об ответственности за участие в несанкционированных акциях.



Прошлая акция протеста прошла в Москве 27 июля. На ней было задержано 1074 человека.

