ИА «Ореанда-Новости». Министерство внутренних дел посчитала, что участковые полицейские много работают, а избыточная нагрузка приводит к постоянной текучке кадров. В связи с этим, министерство ограничит обязанности участковых уполномоченных для оптимизации их работы. Об этом сообщается в проекте приказа МВД.

В ведомстве считают, что в полиции существует практика, когда участковые выполняют обязанности, не связанные с их прямым назначением и затрагивают другие территории, вне их участка.

"До настоящего времени не искоренена практика их [участковых] чрезмерного отвлечения для решения оперативно-служебных задач вне территории обслуживаемых административных участков, а также исполнения обязанностей, не связанных с прямым назначением", — отмечается в тексте приказа.

По версии министерства, избыточная нагрузка влечёт за собой отток кадров среди участковых.

В связи с этим, с участковых уполномоченных предлагается снять проверку части заявлений, которые, в частности, касаются преступлений экономической направленности, тяжких и особо тяжких преступлений. Также планируется заменить бумажную отчётность участковых электронной.

В тексе приказа сказано, что необходимые подготовительные меры необходимо завершить к началу апреля следующего года.



Министр МВД ранее сообщал, что с целью снижения высокой нагрузки на службу с апреля 2018 года во всех регионах внедрены электронные паспорта административных участков.



Не так давно в России официально отметили День участкового полиции. Этот праздник отмечают 17 ноября. На данный момент в России несут службу более 50 тысяч участковых уполномоченных.



Все эти полицейские наделены широкими полномочиями. К ним идут, когда соседи мешают спать, когда есть угроза для жизни близких, когда нужно предотвратить преступление.

Только в прошлом году ими раскрыто свыше 340 тысяч преступлений, рассмотрено почти 13 миллионов обращений граждан.





Например, участковый межмуниципального отдела МВД "Суворовский" Тульской области Александр Полесский узнал от родственников 88-летнего пенсионера, что тот ушёл из дома и не вернулся. Инцидент произошел в феврале и на улице были сильные морозы.

Участковый предположил, что пропавший отправился в соседний посёлок в магазин и по дороге решил срезать путь вдоль леса. Поиски из-за тёмного времени суток уже хотели приостанавливать до утра. Неожиданно Полесский в свете фонарика увидел на снегу полузаметенные следы и нашёл пенсионера. Тот заблудился, не смог встать и провёл на холоде 7 часов, он был экстренно госпитализирован и выжил.