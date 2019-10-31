По происшествию также будет проведено расследование ЧОП сада по причине пропуска неизвестного человека в учреждение дошкольного образования.

Сегодня,31 октября, произошло происшествие в детском саду «Сказка».Мужчина сразу был задержан.По данным следователя, задержанный мужчина - 36-летний Денис Поздеев, который стоял на учёте у нарколога из-за алкоголизма. По словам задержанного, в момент убийства у него были галлюцинации. При обыске дома задержанного,