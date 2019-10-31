31.10.2019, 17:04
В Нарьян-Маре мужчина убил ребёнка в детском саду
ИА «Ореанда-Новости». В Нарьян-Маре мужчина убил ребёнка в детском саду, сообщает издательство «Известия».
Сегодня,31 октября, произошло происшествие в детском саду «Сказка». Неизвестный мужчина прошёл в спальную детского сада и нанёс дошкольнику смертельное ранение. Мужчина сразу был задержан.
По данным следователя, задержанный мужчина - 36-летний Денис Поздеев, который стоял на учёте у нарколога из-за алкоголизма. По словам задержанного, в момент убийства у него были галлюцинации. При обыске дома задержанного, у него были найдены листовки о детском саде, расположении групп и спален, а также расписание занятий и тихого часа.
Сегодня,31 октября, произошло происшествие в детском саду «Сказка». Неизвестный мужчина прошёл в спальную детского сада и нанёс дошкольнику смертельное ранение. Мужчина сразу был задержан.
По данным следователя, задержанный мужчина - 36-летний Денис Поздеев, который стоял на учёте у нарколога из-за алкоголизма. По словам задержанного, в момент убийства у него были галлюцинации. При обыске дома задержанного, у него были найдены листовки о детском саде, расположении групп и спален, а также расписание занятий и тихого часа.
По происшествию также будет проведено расследование ЧОП сада по причине пропуска неизвестного человека в учреждение дошкольного образования.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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