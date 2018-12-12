ИА «Ореанда-Новости»В Ингушетии в городе Назрань произошел взрыв около торгового центра «Ковчег», ранены двое полицейских.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики. «Вечером в среду у торгового центра «Ковчег» в Назрани неизвестный бросил гранату в двух силовиков», - говорится в сообщении.

По предварительным данным неизвестный бросил в силовиков гранату, преступника ликвидировали. По неподтверждённым данным, инцидент произошел при попытке задержать двоих людей, подозреваемых в причастности к террористической деятельности.

В пресс-службе МВД подтвердили, что двое полицейских пострадали от взрыва гранаты при задержании подозреваемого.«Сегодня около 18 часов в торговом центре на улице Картоева Назрани, во время задержания подозреваемых, один из них бросил гранату в сотрудников правоохранительных органов. В результате взрыва пострадали два сотрудника. Они доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщает ТАСС, у пострадавших множественные ранения конечностей, их состояние средней тяжести, оба находятся в больнице.

Происшествие случилось в районе торгового центра «Ковчег». «Сперва был выстрел, потом взорвалась граната, потом снова был выстрел. Через небольшой промежуток времени наружу выбежали раненые сотрудники правоохранительных органов. У них осколочные ранения, их сразу госпитализировали. Всю территорию оцепили», — рассказал РБК владелец Торгового центра Идрис Абадиев. Также, по утверждению Абадиева, погиб один охранник.

По неподтверждённой информации, взрывное устройство могло сработать в автомобиле у дверей офиса Багаудина Хаутиева, который не поддерживал соглашение о новых границах Чечни и Ингушетии.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняются обстоятельства случившегося.