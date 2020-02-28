ИА «Ореанда-Новости». В ряде районов Красноярска был введён режим ЧС из-за ситуации с бродячими собаками.

Специально созданный оперативный межведомственный штаб по обращению с безнадзорными животными принял решение ввести в ряде районов Красноярска режим ЧС. Данные меры понадобились из-за сложной ситуации со стаями бродячих собак, сообщила администрация города.

Сообщается, что на 28 февраля известно о 1 562 заявках, поступивших в службу отлова животных. Поэтому штаб принял решение ввести режим ЧС, который позволит усилить контроль за несколькими городскими районами с особо напряжённой ситуацией.

Также штаб принял меры по созданию оперативных групп по реагированию. Такие группы будут находить места, где обитают стаи агрессивных животных и отлавливать их.

За несколько дней в городе произошло несколько случаев нападения собачьих стай на людей со смертельным исходом.