Два мальчика двенадцати и десяти лет покинули двадцать второго февраля свои дома в населённом пункте Октябрьский. С тех пор они на связь не выходили. Родители пропавших детей попросили помощи у волонтёров и сотрудников полиции.Детей ночью искали в посёлке Октрябрьский и в городе Бор. Волонтёры и полицейские осматривают заброшенные места и проверяют подъезды, сообщает Ермолаева. Она также сказала, чтоПо её словам, дети, видимо, просто решили погулять.