24.02.2020, 14:29
В Нижегородской области идут поиски двух пропавших мальчиков
ИА «Ореанда-Новости». В Нижегородской области вторые сутки ищут двух пропавших детей, рассказала РИА Новости Надежда Ермолаева, представитель поисково-спасательной группы "Рысь".
Два мальчика двенадцати и десяти лет покинули двадцать второго февраля свои дома в населённом пункте Октябрьский. С тех пор они на связь не выходили. Родители пропавших детей попросили помощи у волонтёров и сотрудников полиции.
Детей ночью искали в посёлке Октрябрьский и в городе Бор. Волонтёры и полицейские осматривают заброшенные места и проверяют подъезды, сообщает Ермолаева. Она также сказала, что детей видели в нескольких магазинах. По её словам, дети, видимо, просто решили погулять.
Два мальчика двенадцати и десяти лет покинули двадцать второго февраля свои дома в населённом пункте Октябрьский. С тех пор они на связь не выходили. Родители пропавших детей попросили помощи у волонтёров и сотрудников полиции.
Детей ночью искали в посёлке Октрябрьский и в городе Бор. Волонтёры и полицейские осматривают заброшенные места и проверяют подъезды, сообщает Ермолаева. Она также сказала, что детей видели в нескольких магазинах. По её словам, дети, видимо, просто решили погулять.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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