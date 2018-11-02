ИА «Ореанда-Новости». В Нижегородской области на базе отдыха случился пожар, люди были эвакуированы из здания. После выяснилось, что пропал один человек – ребёнок. Сейчас ведутся его поиски.

В ночь на пятницу 2 ноября на базе отдыха в деревне Соболиха Городецкого района, под Нижегородском, случился пожар. В результате инцидента спасатели эвакуировали из здания 32 человека, из них – 14 детей. Один человек пропал без вести, сообщили в главном управлении МЧС России по региону.

По данным РИА Новости, пропавший является ребёнком, ресурс ссылается на информацию представителя экстренных служб региона.

На данный момент причину пожара не называли, она устанавливается специалистами.

Всех эвакуированных людей разместили в соседнем корпусе турбазы. Пожар удалось локализовать на площади 180 квадратных метров.

По информации экстренных служб, на данный момент там идёт проливка и разбор сгоревших конструкций. Здание продолжает тлеть.

На месте также работают сотрудники следственного управления Следственного комитета.



31 марта 2018 года в Нижегородской области также случился пожар на базе отдыха «Шавская долина» в Кстовском районе – загорелась кровля административного здания, сообщала пресс-служба главного управления МЧС по региону.

ЧП произошло днём, около 15:20. Из здания было эвакуировано 29 человек, в том числе семь человек персонала и пятеро детей. В результате случившегося никто не пострадал. Менее чем через час пожар был локализован, а спустя ещё полчаса было ликвидировано открытое горение. В тушении участвовало 47 человек.

В начале октября железнодорожный состав с тлеющим углем стал причиной пожара на базе отдыха в районе Белогорья Амурской области. Тлеющий уголь в качестве топлива везли на ТЭЦ Благовещенска, искры от угля перекинулись на сухую траву. Пламя чуть не спалило дачные дома, но их удалось спасти. На базе отдыха Благовещенского педагогического университета сгорела одна деревянная постройка, два строения повредило огнём по всей площади.