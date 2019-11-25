25.11.2019, 15:57
В Нижегородской области школьники отравились газом
ИА «Ореанда-Новости». В селе Вад Нижегородской области школьники отравились газом. По данным издательства «РИА Новости», с жалобами в медучреждения поступили 44 ребёнка, 23 из них были отпущены домой. Остальные находятся в больнице со средней тяжестью отравления. Также с симптомами отравления обратились трое взрослых.
В районе полутора километров от школы располагается газораспределительная станция, на которой спускали газ.
По приказу губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, пострадавшим будут оказана вся необходимая медицинская помощь. Следственный комитет Нижегородской области проводит расследование по данному происшествию.
В районе полутора километров от школы располагается газораспределительная станция, на которой спускали газ.
По приказу губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, пострадавшим будут оказана вся необходимая медицинская помощь. Следственный комитет Нижегородской области проводит расследование по данному происшествию.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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