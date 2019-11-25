Остальные находятся в больнице со средней тяжестью отравления. Также с симптомами отравления обратились трое взрослых.В районе полутора километров от школы располагаетсяПо приказу губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, пострадавшим будут оказана вся необходимая медицинская помощь. Следственный комитет Нижегородской области