ИА «Ореанда-Новости». Власти Нижегородской области разрешили в период самоизоляции ездить на дачу и навещать родственников, которым нельзя покидать дом, пишет РИА Новости.



Соответствующие изменения внёс глава региона Глеб Никитин в свой указ о режиме повышенной готовности в области. Ранее жителям региона можно было только выходить из дома в ближайший магазин, выносит мусор и гулять с питомцами.



Отмечается также, что ездить на личном автотранспорте нижегородцам можно в одиночку или с теми, с кем они живут. Перемещение на такси разрешено при условии, если у водителя есть средства индивидуальной защиты.