ИА «Ореанда-Новости». Депутаты городской думы Нижнего Новгорода решили отказаться от полётов и поездок в бизнес-классе, чтобы сэкономить бюджетные деньги, пишет «Лента.ру».



Отмечается также, что депутаты откажутся и от премиальных номеров в отелях. Депутаты на заседании обсуждали возмещение расходов на рабочие поездки. В частности, говорилось о праве парламентариев пользоваться услугами повышенной комфортности. Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов с этим не согласился и наложил на это вето.



Позже депутаты утвердили новое положение, в котором говорилось, что они могут получить компенсацию только за транспорт уровня «эконом» и одноместный номер в гостинице.