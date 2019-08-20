ИА «Ореанда-Новости». Полицейские задержали сотрудницу детсада и её подругу в тот момент, когда они закладывали наркотики в Нижнем Новгороде, пишет РИА Новости.



20-летних девушек задержали на улице Структурной. При досмотре у них нашли более 200 пакетиков с наркотиками, которые они собирались оставить в тайниках. Возбуждено уголовное дело по статье о сбыте или пересылке наркотиков. Поскольку обе задержанные воспитывают маленьких детей, их поместили под домашний арест.



За такое преступление девушкам может грозить до 20 лет лишения свободы.

