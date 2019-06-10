ИА «Ореанда-Новости». В Нижнем Тагиле в квартире в жилом доме произошёл взрыв газа.



Сообщается, что пострадал один человек – хозяин квартиры. Его взрывной волной выбросило в окно. Мужчина получил множественные ожоги и переломы.



В экстренных службах сообщили, что спасатели спасли ещё двух человек. Всего при взрыве пострадали несколько квартир на разных этажах, при этом две квартиры выгорели.