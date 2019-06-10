10.06.2019, 18:46
В Нижнем Тагиле мужчину выбросило в окно при взрыве газа в квартире
ИА «Ореанда-Новости». В Нижнем Тагиле в квартире в жилом доме произошёл взрыв газа.
Сообщается, что пострадал один человек – хозяин квартиры. Его взрывной волной выбросило в окно. Мужчина получил множественные ожоги и переломы.
В экстренных службах сообщили, что спасатели спасли ещё двух человек. Всего при взрыве пострадали несколько квартир на разных этажах, при этом две квартиры выгорели.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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