04.02.2020, 09:47
В Норильске штормовой ветер сносит машины
ИА «Ореанда-Новости». В Норильске штормовой ветер сносит машины с дорог, а людей - с ног. В сети интернет появилось много любительских видео, на которых можно увидеть «проказы» непогоды.
В европейскую часть России пришли снег и ураганный ветер. Сугробы достигают нескольких метров, некоторые машины замело. Скорость ветра в Норильске достигает 30 метров в секунду. Из-за непогоды была закрыта автотрасса Норильск — Алыкель. Водители бросили машины на прямо обочинах. Некоторые автомобили снесло в кювет.
Администрация Норильска запретила всем жителям использовать личный транспорт. Люди добираются до работы только на общественном транспорте. Созданы дополнительные рейсы, которые доставляют людей в аэропорт. Школы в Норильске официально не закрылись, но все родители получили предупреждение, что посещение учебных заведений для несовершеннолетних не является обязательным.
В европейскую часть России пришли снег и ураганный ветер. Сугробы достигают нескольких метров, некоторые машины замело. Скорость ветра в Норильске достигает 30 метров в секунду. Из-за непогоды была закрыта автотрасса Норильск — Алыкель. Водители бросили машины на прямо обочинах. Некоторые автомобили снесло в кювет.
Администрация Норильска запретила всем жителям использовать личный транспорт. Люди добираются до работы только на общественном транспорте. Созданы дополнительные рейсы, которые доставляют людей в аэропорт. Школы в Норильске официально не закрылись, но все родители получили предупреждение, что посещение учебных заведений для несовершеннолетних не является обязательным.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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