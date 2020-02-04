В сети интернет появилось много любительских видео, на которых можно увидеть «проказы» непогоды.В европейскую часть России пришли снег и ураганный ветер.Водители бросили машины на прямо обочинах. Некоторые автомобили снесло в кювет.Администрация Норильска запретила всем жителям использовать личный транспорт. Люди добираются до работы только на общественном транспорте. Созданы дополнительные рейсы, которые доставляют людей в аэропорт.