ИА «Ореанда-Новости». СКР начал расследование уголовного дела против двух полицейских, которые отказались принимать заявление о пропаже подростка, пишет «МК».



В прошлом декабре мать 17-летнего подростка обратилась в полицию с заявлением о том, что её сына похитили и требуют выкуп. Она также продемонстрировала аудиозапись телефонного разговора, на которой вымогатели требовали выкуп. Но полицейские заявили, что с сыном ничего не случится и поиск не начали.



Через день подростка нашли убитым в одной из квартир города. Его забили гантелями и битой. СКР полагает, что полицейские допустили халатность.