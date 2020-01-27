Сейчас осуществляется доследственная проверка произошедшего. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области.В сообщении заявлено, что женщина и мужчина, состоявшие в гражданском браке, и сын женщины отмечали день рождение первой. Пили в течение нескольких дней. Утром их соседи почувствовали запах дыма. Они попытались достучаться до тех, кто находился в задымленной квартире, но их попытки результата не дали. Соседи вызвали пожарных. В квартире пожарные обнаружили три тела.По данным ведомства, пожар мог начаться из-за неосторожного обращения с огнем при курении.