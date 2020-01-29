29.01.2020, 18:03
В Новокузнецке осуждённый на 15 лет колонии сбежал после оглашения приговора
ИА «Ореанда-Новости». СКР по Кузбассу возбудил уголовное дело после избиения избиения конвоира осуждённым, которые после этого сбежал из здания суда, пишет «Интерфакс».
Отмечается, что побег был совершен сегодня. Подсудимый ударил конвоира и скрылся. Пока известно, что конвоир вывел 33-летнего подсудимого в туалет, где и произошла драка.
Сбежавшего приговорили к 15 годам колонии за грабёж. Сейчас преступник объявлен в розыск.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии