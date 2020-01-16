ИА «Ореанда-Новости». В СК возбудили дело в отношении стрелявшего в мировом суде Новокузнецка.

Мужчина устроил в мировом суде Новокузнецка стрельбу. По этому факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц. Об этом сообщила пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области.

В результате стрельбы пострадали два человека. Мужчина скончался, а женщина тяжело ранена дробью. На данный момент её оперируют, извлекают дробовой заряд. Как сообщили в ведомстве, решается вопрос об обвинении стрелявшего в убийстве. Злоумышленник задержан.

По версии правоохранительных органов, 45-летний мужчина, вооружённый ружьём, пришёл в мировой суд утром. Его остановили на входе, однако злоумышленник ранил судебного пристава в живот. Затем он выстрелил ещё раз и задел женщину, которая пришла в суд в качестве свидетеля.



