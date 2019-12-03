ИА «Ореанда-Новости». СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщил, что в падении семилетней девочки из окна в Новом Уренгое виноват кот, пишет РБК.



Следствие установило, что мама ребёнка собиралась пойти с ней на прогулку, но ненадолго вышла из квартиры. Девочка в это время оделась, надела рюкзак, положив туда кота.



Потом ребёнок решил в окно посмотреть, где мама. В это время кот начал брыкаться в рюкзаке, и девочка действием силы тяжести перевалилась через подоконник и упала с девятого этажа. Ребёнок выжил, угрозы для жизни нет.