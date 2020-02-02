Накануне в МЧС распространили информацию о том, что в Советском районе города Новосибирска произошло обрушение кровли в кафе. Также было заявлено, что под завал попали люди.В прокуратуре полагают, что пристройка обрушилась под тяжестью снега. В результате происшествия погибла девушка.В ведомстве заявили, что будут оценены действия должностных и ответственных лиц.