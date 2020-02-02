02.02.2020, 08:22
В Новосибирске после обрушения в кафе проводится проверка
ИА «Ореанда-Новости». В Новосибирске представителями прокуратуры проводится проверка в связи с обрушением крыши здания, пристроенного к кафе. В ходе происшествии получили травмы четверо человек. Один человек погиб, заявлено в надзорном ведомстве.
Накануне в МЧС распространили информацию о том, что в Советском районе города Новосибирска произошло обрушение кровли в кафе. Также было заявлено, что под завал попали люди. В ведомстве рассказали РИА Новости о завершении на месте происшествия поисковых работ. Пристройка к кафе, у которой обвалились крыша, использовалась как раздевалка.
В прокуратуре полагают, что пристройка обрушилась под тяжестью снега. В результате происшествия погибла девушка.
В ведомстве заявили, что будут оценены действия должностных и ответственных лиц.
Накануне в МЧС распространили информацию о том, что в Советском районе города Новосибирска произошло обрушение кровли в кафе. Также было заявлено, что под завал попали люди. В ведомстве рассказали РИА Новости о завершении на месте происшествия поисковых работ. Пристройка к кафе, у которой обвалились крыша, использовалась как раздевалка.
В прокуратуре полагают, что пристройка обрушилась под тяжестью снега. В результате происшествия погибла девушка.
В ведомстве заявили, что будут оценены действия должностных и ответственных лиц.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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