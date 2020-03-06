ИА «Ореанда-Новости» . Игорь Куканов, руководитель стратегической организации «Анозит», был заключён под стражу в Новосибирской области. Об инциденте рассказало издание «Интерфакс».

Главу стратегического предприятия и его заместителя по финансовым вопросам Хромушкина обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах. Оба россиянина арестованы до 25 апреля и находятся под стражей.

Российское предприятие «Анозит» является единственным на территории государства производителем самого важного компоненты твёрдого топлива для ракетных двигателей – хлората аммония. Именно поэтому организацию включили в список стратегически важных для России.