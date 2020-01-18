18.01.2020, 09:23
В Новосибирской области было зафиксировано землетрясение
ИА «Ореанда-Новости». В Новосибирской области было зафиксировано землетрясение вчера, 17 января, в 22-16 по МСК. Об этом сообщила пресс-служба Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН в оперативной повестке.
Толчок с магнитудой 3,1 балла был зафиксирован недалеко от Искитима в южной части Новосибирской области. Очаг землетрясения располагался на границе Легостаевского заказника, который занимается горными работами. Разрушений или пострадавших нет
По мнению сейсмологов, землетрясение связано с выполнением интенсивных горных работ на территории Новосибирской области.
Толчок с магнитудой 3,1 балла был зафиксирован недалеко от Искитима в южной части Новосибирской области. Очаг землетрясения располагался на границе Легостаевского заказника, который занимается горными работами. Разрушений или пострадавших нет
По мнению сейсмологов, землетрясение связано с выполнением интенсивных горных работ на территории Новосибирской области.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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