ИА «Ореанда-Новости». В Новосибирской области было зафиксировано землетрясение вчера, 17 января, в 22-16 по МСК. Об этом сообщила пресс-служба Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН в оперативной повестке.

Толчок с магнитудой 3,1 балла был зафиксирован недалеко от Искитима в южной части Новосибирской области. Очаг землетрясения располагался на границе Легостаевского заказника, который занимается горными работами. Разрушений или пострадавших нет

По мнению сейсмологов, землетрясение связано с выполнением интенсивных горных работ на территории Новосибирской области.

 