Об этом сообщила пресс-служба Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН в оперативной повестке.Очаг землетрясения располагался на границе Легостаевского заказника, который занимается горными работами. Разрушений или пострадавших нетПо мнению сейсмологов, землетрясение связано с выполнением интенсивных горных работ на территории Новосибирской области.