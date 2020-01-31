ИА «Ореанда-Новости». В Новосибирской области за взяточничество был задержан глава отдела Следственного комитета.

Руководитель одного из следственного отдела СУСК по Новосибирской области подозревается в получении взятки. Он и два адвоката были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщило управление СК России по региону.

Следователь подозревается в получении взятки в крупном размере. Сумма незаконного вознаграждения составляла 1,5 миллиона рублей. Руководитель отдела СК должен за эту сумму предоставить сведения, которые являются государственной тайной.

Адвокаты адвокатской палаты также стали фигурантами уголовного дела, так как их подозревают в посредничестве при получении взятки.