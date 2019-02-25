ИА «Ореанда-Новости» В общежитии Московского государственного университета найден повешенным студент химического факультета. Смерть парня подтвердили в пресс-службе факультета.

По данным Telegram-канала Mash, погибший – 23 – летний студент из Казахстана. Он, якобы, пришёл в свою комнату и повесился на дверной ручке на галстуке, прибывшая бригада скорой помощи не смогла помочь молодому человеку.

Как передаёт Mash, юноша был одарённым химиком, несмотря на свой возраст, он уже был известен в академической среде. В 2014 году он стал победителем Международной Менделеевской Олимпиады, а также ряда других предметных олимпиад. В Москву парень приехал учиться из Казахстана.

По данным ресурса, Тамирлан был гениальным химиком, при этом он также обучал других, подрабатывал репетиторством – готовил к сдаче ЕГЭ и ГИА. Mash пишет, что молодой человек снимал химические опыты на свой YouTube - канал.

В пресс-службе химфака рассказали РИА Новости, что на месте работают следственные органы, подробности произошедшего устанавливаются, на данный момент никаких официально подтверждённых данных нет.

Напомним, ранее, 7 февраля в СМИ появилась информация о том, что на факультете журналистики МГУ студентка третьего курса пыталась покончить с собой. 20-летняя девушка, якобы прямо во время лекции залезла на подоконник в аудитории и хотела спрыгнуть. По данным журналистов, студентка хотела выпрыгнуть из-за неразделённой влюблённости в преподавателя университета.

Однако позже Московский государственный университет выпустил официальное заявление, в котором говорилось, что студентка не намеревалась покончить с собой, она находилась около балюстрады на третьем этаже, и в какой-то момент ей стало плохо, из-за чего её отвели в медпункт и вызвали скорую помощь.