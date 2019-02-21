ИА «Ореанда-Новости» Российским наблюдателям не стоить ехать на выборы президента Украины, такое заявление сделал председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели. Он высказался об этом во время с российской делегацией в Вене, где проходит сессия Парламентской ассамблеи.

«Всё-таки если не делать этого, будет лучше. Это наше видение», — заявил Церетели.

По его мнению, Россия не должна допускать провокаций, при том, что на Украине законом запрещено российским наблюдателям присутствовать на президентских выборах. Кроме того, Церетели добавил, что направлять наблюдателей может быть небезопасно.

МИД России в ответ на это заявление подчеркнул, что в ОБСЕ признали, что Украинские власти намеренно идут на провокацию. Кром этого, в МИД отметили, что это именно ОБСЕ настаивали, чтобы Россия направила своих наблюдателей.

Ранее в ПА ОБСЕ российской делегацией была заблокирована рекомендация, которая позволяла любой стране не пускать на выборы иностранных наблюдателей из стран, с которыми имеется конфликт интересов.

На Украине 31 марта пройдут выборы президента, эти выборы стали рекордными по числу кандидатов за всю историю Украины – их 44.

Нынешний глава Украины Пётр Порошенко заявил, что даст пограничным службам указ не пропускать в страну наблюдателей из России, а Верховной радой был принят соответствующий закон.

Директор БДИПЧ ОБСЕ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир заявила, что недопуск российских наблюдателей – беспрецедентный случай. Она считает, что это решение не соответствует обязательствам Украины в ОБСЕ.

В Кремле назвали данное решение украинских властей недопустимым. По заявлению пресс-секретаря Дмитрия Пескова, недопуск россиян ставит под вопрос легитимность выборов на Украине.

Ранее председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак встретился с руководителем МИД Украины Павлом Климкиным, в разговоре он подчеркнул, что заявил, что отказ Киевских властей пустить наблюдателей на выборы противоречит понятиям ОБСЕ.