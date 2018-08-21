ИА «Ореанда-Новости». В исправительной колонии №37 в Пермском крае группа заключённых попыталась устроить массовые беспорядки. Но их действия были вовремя пресечены сотрудниками колонии. После инцидента Следственный комитет России организовал проверку в ИК №37. Об этом проинформировали в пресс-службе Следственного комитета. Сообщается, что несколько человек попытались совершить суицид.



Исправительная колония №37, о которой идёт речь, расположена в Чусовском районе Пермского края. Там отбывают срок бывшие сотрудники силовых структур (экс-сотрудники ФСИН, МВД и ФСБ) и бывшие судьи, прокуроры.

«В исправительной колонии №37 Пермского края следователи проводят проверку после попытки группы осужденных организовать массовые беспорядки. Противоправные действия были пресечены сотрудниками колонии», – сообщили в ведомстве, процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

По предварительным данным, инцидент имел место быть в жилом помещении исправительного учреждения. Несколько зачинщиков бунта применили насилие в отношении другого заключённого. Сообщается, что это могло быть из-за мести, за то, что заключённый оказал содействие администрации колонии.

Со слов Станислава Волегова, начальника пресс-службы УФСИН по Пермскому краю, инцидент произошел 18 августа, осужденные колонии намеренно провоцировали своим поведением и нарушали дисциплину.

«Они таким образом хотели сместить требовательного начальника колонии. Пять человек отказывались следовать законным требованиям сотрудников колонии, за что их поместили в ШИЗО», — цитируют слова Волегова РБК.

А со слов Георгия Ситникова, председателя пермской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по правам осужденных, осуждённые попытались совершить суицид после того, как попали в штрафной изолятор – двое из них нанесли себе телесные повреждения.

Правозащитник утверждает, что некоторые осуждённые жаловались на необоснованные помещения в штрафной изолятор.