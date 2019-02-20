ИА «Ореанда-Новости». Около 150 квадратных метров кровли обрушилось в столовой одной из школ в Московской области. Дети не успели прийти на обед, поэтому никто из школьников и персонала не пострадал. Подробности рассказали в пресс-службе регионального управления Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Речь идёт о столовой в селе Тропарево, которое находится в городском округе Можайский Московской области.

Здание столовой располагается отдельно от основного корпуса школы, всего в столовой обрушилось 146 квадратных метров крыши, это лишь часть кровли, пояснил представитель главка МЧС Фёдор Польшин.

Со слов представителя, в помещении уже были накрыты столы для школьников, которые должны были сесть за них десятью минутами ранее. По счастливому стечению обстоятельств, детей задержали. Благодаря этому удалось избежать многочисленных жертв – пострадавших и погибших нет. Всего на момент происшествия в здании школы находилось 226 человек учащихся и взрослых.

После инцидента занятия отменили и детей отправили домой. На место происшествия прибыли специалисты МЧС, а также глава Можайского городского округа Дмитрий Абарёнов.

Так как учащимся предстоит где-то питаться на момент ремонта крыши, в ближайшее время состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где будет решен вопрос о дальнейшем обеспечении питания школьников.

Похожий инцидент произошёл в 15 января этого года в Саратове. В средней школе обрушилась крыша здания школы – она не выдержала тяжести снежного покрова. Инцидент не отразился на учебном процессе.

Ещё ранее в Новоузенске обрушилась часть кровли (150 квадратных метров) в пристройке здания средней школы №8. Кровля также не выдержала снега. Никто не пострадал. В некоторых местах обрушился шифер, однако он упал на чердак, не повредив потолочные перекрытия. Занятия в школе проводились в обычном режиме.

Накануне стало известно, что в Подмосковье, в городе Рошаль, осудили начальника коммунальной службы после того, как женщину убило куском наледи, упавшем ей на голову с крыши двухэтажного дома.