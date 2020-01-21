



Инцидент произошёл вечером во вторник, 21 января (в ночь с понедельника на вторник по МСК). Очаг возгорания предположительно располагался в надстройке траулера, загрязнение окружающей среды не произошло. Экипаж «Юмира» заметил задымление на российском траулере и направился к нему. Всех пассажиров удалось спасти, пожар был ликвидирован. Экипаж «Энигмы Астралиса» направляется к плавзаводу «Всеволод Сибирцев».