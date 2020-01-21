21.01.2020, 09:38
В Охотском море загорелся рыболовецкий траулер. Пострадавших нет
ИА «Ореанда-Новости». В Охотском море загорелся рыболовецкий траулер «Энигма Астралис». На борту находилось 47 человек. Никто не пострадал.
Инцидент произошёл вечером во вторник, 21 января (в ночь с понедельника на вторник по МСК). Очаг возгорания предположительно располагался в надстройке траулера, загрязнение окружающей среды не произошло. Экипаж «Юмира» заметил задымление на российском траулере и направился к нему. Всех пассажиров удалось спасти, пожар был ликвидирован. Экипаж «Энигмы Астралиса» направляется к плавзаводу «Всеволод Сибирцев».
Ориентировочно в 22-00 по местному времени или в 13-00 по МСК к рыболовецкому траулеру подойдёт спасательный буксир «Сибирский» для определения причин возгорания.
Инцидент произошёл вечером во вторник, 21 января (в ночь с понедельника на вторник по МСК). Очаг возгорания предположительно располагался в надстройке траулера, загрязнение окружающей среды не произошло. Экипаж «Юмира» заметил задымление на российском траулере и направился к нему. Всех пассажиров удалось спасти, пожар был ликвидирован. Экипаж «Энигмы Астралиса» направляется к плавзаводу «Всеволод Сибирцев».
Ориентировочно в 22-00 по местному времени или в 13-00 по МСК к рыболовецкому траулеру подойдёт спасательный буксир «Сибирский» для определения причин возгорания.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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