22.05.2019, 13:59
В Омске женщина перевела «английскому летчику» 400 тысяч рублей в обмен на свидание
ИА «Ореанда-Новости». Полицейские в Омске ищут мошенника, который получил у 44-летней женщины 400 тысяч рублей обманным путём.
Мошенник нашёл женщину на сайте знакомств, он представился лётчиком гражданской авиации Англии, отметив, что ищет жену и готов приехать в Омск. Однако, для этого женщине нужно оплатить все издержки, связанные с его приездом: перелёт, таможенные расходы и страховку. В итоге влюблённая перевела ему 379 тысяч рублей, но свидания так и не было.
Сейчас полицейские ищут мошенника. Идёт проверка, по результатам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.
Мошенник нашёл женщину на сайте знакомств, он представился лётчиком гражданской авиации Англии, отметив, что ищет жену и готов приехать в Омск. Однако, для этого женщине нужно оплатить все издержки, связанные с его приездом: перелёт, таможенные расходы и страховку. В итоге влюблённая перевела ему 379 тысяч рублей, но свидания так и не было.
Сейчас полицейские ищут мошенника. Идёт проверка, по результатам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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