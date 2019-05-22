Мошенник нашёл женщину на сайте знакомств, он представился лётчиком гражданской авиации Англии, отметив, что ищет жену и готов приехать в Омск. Однако, для этого женщине нужно оплатить все издержки, связанные с его приездом: перелёт, таможенные расходы и страховку. В итоге влюблённая перевела ему 379 тысяч рублей, но свидания так и не было.Сейчас полицейские ищут мошенника. Идёт проверка, по результатам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.