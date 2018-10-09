ИА «Ореанда-Новости». Во вторник, 9 октября, состоялся суд над жительницей Омска, которая подарила своего ребёнка другой женщине – учительнице, проживающей в Санкт-Петербурге. За такой поступок Кировский районный суд города приговорил её к штрафу. Сумма, которую предстоит выплатить «щедрой» матери – 24 тысяч рублей.



Вторая женщина также получила наказание – ей назначили исправительные работы, об этом сообщили 9 октября в пресс-службе Кировского районного суда Омска.

Уголовное дело в отношении двух женщине было передано прокурором в суд в сентябре. Две фигурантки дела обвинялись в совершении преступления по уголовно наказуемой статье в России – «совершение иной сделки в отношении несовершеннолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с использованием поддельных документов».

Следствием установлено, что жительница Омска подарила своего новорожденного ребёнка – девочку – преподавательнице младших классов из Санкт-Петербурга. Новую приёмную мать для дочки женщина нашла в интернете, ребёнка содержать самостоятельно не имела возможности.

Есть доказательство – момент передачи младенца зафиксировали камеры видеонаблюдения в аэропорту. В полицию о преступлении сообщила женщина, знакомая с материю ребёнка.

Горе-матери суд предоставил рассрочку в выплате на год, учитывая её финансовое положение.

«Кировским районным судом Омска постановлен и провозглашен приговор в отношении Лыскиной К.Н. и Петровой О.А. Действия Лыскиной переквалифицированы по статье 154 УК РФ (незаконные действия по усыновлению (удочерению) детей, передаче их под опеку). Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 24 тысячи рублей. Уплата штрафа рассрочена на один год», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Учительнице предстоят исправительные работы сроком 1,5 года с удержанием 15 процентов из зарплаты в доход государства. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.