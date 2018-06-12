ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Омске несколько дней назад оказалась уволенной учительница, которая, по мнению руководства школы, оказалась недостойна звания «педагогического работника» из-за её фотографии в купальнике, которую опубликовали в сети. В поддержку женщины выступили другие учителя. Они устроили флешмоб: стали публиковать свои фото в купальниках и с бокалами в руках под одним хэштегом.

История с увольнением заключалась в следующем. Виктория Попова, 26-летняя преподавательница истории в школе, в свободное время училась в модельном агентстве. Она приняла участие в рекламной съемке для магазина одежды, который продаёт вещи для девушек с пышными фигурами, так называемый plus size. На фото она снялась в слитном купальнике на фотосессии в стиле pin-up.

Естественно эти фото попали в интернет, что и послужило требованием администрации школы уйти по собственному желанию, в обратном случае её уволили бы «по статье», то есть за дисциплинарные нарушения.

Сама Виктория предположила, что фото обнаружили родители, они и стали просить руководство предпринять меры по увольнению. Девушка поняла, что «жизни» ей больше в этой школе не будет, поэтому ушла по собственному желанию.

Педагоги тоже люди

Эта история вызвала резонанс общественности. Некоторые учителя в знак солидарности решили поддержать Викторию Попову, поэтому стали выкладывать в «Инстаграм» и «Вконтакте» фото в купальниках, с отдыха, с бокалом вина. Всё это появилось под одним общим хэштегом #УчителяТожеЛюди . Они пытаются донести идею, что любой педагог имеет право на личную жизнь.

Виктория преподавала в омской школе у детей 6-8 классов. Люди отмечают, что дети её очень любили, поэтому увольнение любимого преподавателя встретилось шоком.

Известно, что в Минобразовании по региону после бурной реакции общества решили Виктории предложить вернуться в ту же школу или помочь устроиться в другую. О решении девушки не сообщается.







