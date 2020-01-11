ИА «Ореанда-Новости». СК в Омске возбудили уголовное дело об издевательствах над четырёхлетним ребёнком.

В Омске следователи Следственного комитета возбудили уголовное дело об истязании ребёнка. На данный момент проводится проверка, которая устанавливает причины появления синяков и кровоподтёков на теле четырёхлетнего мальчика. Об этом сообщает представитель СК РФ по региону.

Сообщается, что следствие устанавливает, каким образом мальчик получил такие травмы. По словам представителя СК, ситуация неоднозначная. Следователи проверяют доводы обеих сторон. Отмечается, что в деле может быть замешана борьба за права на ребёнка.

Ранее региональный телеканал сообщил о заявлении об издевательствах над ребёнком, которое писали бабушка и отец мальчика. По их словам, истязанием ребёнка занимается его отчим. У мальчика порваны уши, множество ссадин и царапин.