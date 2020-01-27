27.01.2020, 09:54
В Омской области умерли пять человек, которые выпили технический спирт
ИА «Ореанда-Новости». От отравления техническим спиртом умерли 5 человек. Им суррогат был продан под видом алкоголя. Об этом заявлено в понедельник в региональном СК.
В отношении мужчины тридцати семи лет, проживающего в селе Покровка Омской области, возбудили уголовное дело. Мужчина подозревают в том, что он хранил и сбывал суррогатную алкогольную продукцию.
В ведомстве предполагают, что мужчина осуществил продажу местным жителям по сто рублей за пол-литра жидкость, содержащую технический спирт.
Подозреваемого задержали. У него обнаружили ёмкости, содержащие остатки суррогата. Найденная жидкость в настоящее время изучается экспертами.
В отношении мужчины тридцати семи лет, проживающего в селе Покровка Омской области, возбудили уголовное дело. Мужчина подозревают в том, что он хранил и сбывал суррогатную алкогольную продукцию.
В ведомстве предполагают, что мужчина осуществил продажу местным жителям по сто рублей за пол-литра жидкость, содержащую технический спирт.
Подозреваемого задержали. У него обнаружили ёмкости, содержащие остатки суррогата. Найденная жидкость в настоящее время изучается экспертами.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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