ИА «Ореанда-Новости» Глава миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер заявила, что в Донбассе после объявления нового перемирия наступил период деэскалации конфликта.

Соглашение о прекращении огня на юго-востоке Украины начало действовать 21 июля. Им предусмотрены дополнительные меры по контролю исполнения обязательств сторон и привлечение нарушителей к ответственности.

«После возобновления после 21 июля режима прекращения огня число жертв среди гражданского населения значительно уменьшилось. С 21 июля мы зафиксировали семь гражданских лиц, которые получили ранения в ходе боевых действий», – подвела итог Богнер в ходе брифинга. Представительница ООН заметила, что уменьшение количества жертв среди мирных граждан «вселяет надежду» на благополучное урегулирование конфликта.

Богнер также приветствовала стремление Киева «удовлетворить потребности украинского народа», в том числе жителей Донбасса.