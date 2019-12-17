17.12.2019, 15:41
В Оренбургской области пенсионер сдал в полицию найденную сумку с деньгами
ИА «Ореанда-Новости». В Новосергиевском районе Оренбургской области пенсионер нашёл на дороге инкассаторскую сумку с миллионом рублей, пишет «Интерфакс».
Мужчина принёс сумку в отделение полиции. Позже к полицейским обратился инкассатор, который потерял сумку. Он рассказал, что положил сумку на крышу машину, забыл об этом и уехал. А сумка упала на дорогу.
Теперь финансовая организация, чей инкассатор потерял суму, собирается вознаградить пенсионера.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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