ИА «Ореанда-Новости». В Новосергиевском районе Оренбургской области пенсионер нашёл на дороге инкассаторскую сумку с миллионом рублей, пишет «Интерфакс».



Мужчина принёс сумку в отделение полиции. Позже к полицейским обратился инкассатор, который потерял сумку. Он рассказал, что положил сумку на крышу машину, забыл об этом и уехал. А сумка упала на дорогу.



Теперь финансовая организация, чей инкассатор потерял суму, собирается вознаградить пенсионера.