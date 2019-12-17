ИА «Ореанда-Новости»В Новосергиевском районе Оренбургской области пенсионер нашёл на дороге инкассаторскую сумку с миллионом рублей, пишет «Интерфакс».

Мужчина принёс сумку в отделение полиции. Позже к полицейским обратился инкассатор, который потерял сумку. Он рассказал, что положил сумку на крышу машину, забыл об этом и уехал. А сумка упала на дорогу.

Теперь финансовая организация, чей инкассатор потерял суму, собирается вознаградить пенсионера.