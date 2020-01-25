ИА «Ореанда-Новости». В Оренбургской области путников, застрявших в автомобилях на заснеженных дорогах, вызволили спасатели.

Спасателям удалось вызволить четверых путников из снежного плена, в который они попали на автомобилях. Несколько человек, в том числе один ребёнок, застряли на заснеженных дорогах Оренбургской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Так, удалось вызвонить легковой автомобиль, застрявший в трёх километрах от города Ясный. В нём находились женщина и ребёнок. Также спасатели помогли сломавшимся автомобилю «УАЗ» и трактору «Беларус».

ГУ МЧС по Оренбургской области сообщило, что погода в регионе только ухудшится. Температура воздуха резко понизится, начнётся метель, и усилится ветер.