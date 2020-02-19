ИА «Ореанда-Новости» . Андрей Клишас, сопредседатель группы по обсуждению поправок к Конституции, заявил, что в основной закон государства могут включить новые положения о семейных традициях и вере. Об этом сообщает РИА Новости.

В основной текст закона хотят включить новые положения о традиционном супружеском браке между мужчиной и женщиной, уважении и сохранении памяти и культура, а также о вере и религии. По мнению политика, включение данных понятий именно в основную часть Конституции необходимо, поскольку изменить преамбулу невозможно.

Напомним, что глава государства Владимир Путин в начале текущего года внёс в Государственную думу проект законодательного акта о поправках к основному закону страны, которые нижняя палата поддержала в первом чтении. Конституционные изменения направлены на совершенствование положений закона о государственном строе, правах и свободах человека.