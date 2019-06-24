ИА «Ореанда-Новости» В детском лагере в Сухобузимском районе Красноярского края пришлось досрочно завершить первую смену из-за распространения острой кишечной инфекции, от которой пострадали 12 детей. В ходе проверки в оздоровительном лагере были выявлены нарушения на пищеблоке, а именно при мытье посуды.

22 июня в лагере «Сосновый бор» были зафиксированы 12 случаев отравления детей. Отмечается, что санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается.