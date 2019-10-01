ИА «Ореанда-Новости» 1 октября в Пекине состоялся парад в честь 70-летия образования Китайской Народной Республики. Военные продемонстрировали новейшее вооружение, которым располагает Народно-освободительная армия.

На параде можно было впервые увидеть межконтинентальную твердотопливную баллистическую ракету DF-41 («Дунфэн-41»), разработка которой велась начиная с 1980-х годов. Ракета является ядерной, дальность полёта снаряда составляет до 14 тысяч километров.

Среди впервые продемонстрированных образцов также были гиперзвуковой беспилотный самолёт DF-ZF, предназначенный для доставки боевых ракет к цели, стратегическая крылатая ракета CJ-100 («Чанцзянь-100»), боевой беспилотник Lijian («Лицзянь»), а также новая модификация стратегического бомбардировщика H-6N, который представляет собой лицензионную копию советского самолёта Ту-16.