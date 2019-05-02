ИА «Ореанда-Новости» Помощник заместителя главы министерства обороны США Дэвид Трахтенберг на слушаниях в Сенате заявил, что ядерное оружие малой мощности необходимо Вашингтону в числе прочего для сдерживания России и Китая. В отношении российских разработок в данной сфере политик высказал «большое беспокойство», отметив, что Москва, по всей видимости, уверена в своём преимуществе в применении ядерных вооружений. При этом Трахтенберг отметил, что Соединённым Штатам не следует отвечать на каждую российскую разработку созданием нового оружия, поскольку «конкуренция может привести к конфликту».

Пентагон запросил на ядерную программу в 2020 финансовом году 24,9 миллиарда долларов, 3,5 % военного бюджета страны.