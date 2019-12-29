ИА «Ореанда-Новости». В Пензе полиция проверяет информацию о том, что «Дед Мороз» раздаёт детям снюсы вместо конфет.

Пензенская полиция проверяет информацию о том, что неизвестный переодевшись в костюм Деда Мороза, раздавал детям вместо конфет снюсы. Сообщения появились в СМИ и социальных сетях несколько дней назад. Об этом сообщила пресс-служба областного управления МВД.

По информации правоохранительных органов, «сказочный персонаж» раздавал снюсы детям возле гимназии №1. В саму полицию с этой информацией никто не обращался. Пресс-служба заявила, что на данный момент следователи проводят проверку и пытаются восстановить все обстоятельства дела.



