ИА «Ореанда-Новости». Ущерб от деятельности финансовой пирамиды в Пензенской области составил более одного миллиарда рублей. Организаторов арестовали, около трёх тысяч человек признали пострадавшими.



Полиция арестовала четырёх подозреваемых, которые, по версии следствия, причастны к созданию финансовой пирамиды. Ущерб от действия преступной схемы составил более миллиарда рублей. Об этом сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

На недвижимость четырёх фигурантов уголовного дела наложили арест.

«В целях обеспечения возмещения ущерба наложен арест на 22 объекта недвижимого имущества, принадлежащего фигурантам уголовного дела», — сказала Волк, её слова цитирует пресс-служба ведомства.

Как рассказали в пресс-службе, участники финансовой пирамиды с 2012 года заказывали рекламу в СМИ и предлагали гражданам привлечь их деньги под предлогом выплаты высоких дивидендов. От действий подозреваемых пострадали около трёх тысяч человек.

Злоумышленники привлекали клиентов тем, что обещали инвестировать их деньги в перспективные объекты, связанные с рынком недвижимости. Выплачивать обещали до 60 процентов годовых. Но на самом деле выплаты производились за счёт денег новых клиентов. Организаторы открыли девять филиалов на территории шести субъектов страны. Филиалы были объединены общим центром, головной офис находился в Пензе.

Полиция провела семь обысков, в том числе в Пензе, Москве и Санкт-Петербурге. В ходе обысков были изъяты документация и предметы, которые подтверждали противоправную деятельность.

Следственным комитетом возбуждены уголовные дела по статьям «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)» и «Мошенничество», сообщила Ирина Волк.



Первую финансовую пирамиду еще в XIX веке в России создал руководитель общественного банка города Скопин Рязанской губернии Иван Рыков. Он предлагал горожанам вклады под семь с половиной процентов. В то время как другие банки давали максимум три процента. Чтобы уверить клиентов в своей честности, Рыков публиковал липовые отчеты об отличном состоянии дел кредитной организации. Когда несколько вкладчиков получили обещанную прибыль, в банк сразу же пришли толпы. Это продолжалась почти 15 лет, пока банковские долги не стали невероятно высоки. Деньги вкладчиков Рыков забирал себе и делился с подельниками. Мошенника сослали в Сибирь, где через 15 лет он скончался.