Белозерцев заявил, что запрещает собирать с родителей деньги. По его словам, в родительские комитеты обычно входят состоятельные люди, которые «вытрясают» с остальных по 500 рублей, хотя для некоторых это может быть существенной суммой.Губернатор отметил, что такие сборы характерны в основном для столицы области, из районов обычно жалоб на дополнительные поборы не поступает.