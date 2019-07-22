22.07.2019, 22:50
В Пензенской области губернатор запретил брать деньги с родителей на нужды школы
ИА «Ореанда-Новости». Глава Пензенской области Иван Белозерцев потребовал от мэрии Пензы исключить поборы с родителей учеников на нужды школы, пишет РИА Новости.
Белозерцев заявил, что запрещает собирать с родителей деньги. По его словам, в родительские комитеты обычно входят состоятельные люди, которые «вытрясают» с остальных по 500 рублей, хотя для некоторых это может быть существенной суммой.
Губернатор отметил, что такие сборы характерны в основном для столицы области, из районов обычно жалоб на дополнительные поборы не поступает.
Белозерцев заявил, что запрещает собирать с родителей деньги. По его словам, в родительские комитеты обычно входят состоятельные люди, которые «вытрясают» с остальных по 500 рублей, хотя для некоторых это может быть существенной суммой.
Губернатор отметил, что такие сборы характерны в основном для столицы области, из районов обычно жалоб на дополнительные поборы не поступает.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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