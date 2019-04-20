Дочь покойной рассказала, что её мама около шести месяцев стояла в очереди к эндокринологу. Она тяжело болела.Отмечается, что к специалисту записались ещё в ноябре, но позвонили и пригласили на приём только сейчас. Однако женщина скончалась в январе. Дочь покойной рассказала, что в их городе на приём к врачу узкого профиля нельзя записать даже детей, потому что осталось только два или три педиатра. А к окулисту, лору и ортопеду горожане вынуждены возить детей в Пермь за 200 километров.