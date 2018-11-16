ИА «Ореанда-Новости». Суд прекратил уголовное дело в отношении художника из Перми, который признался, что заменил слово "счастье" на "смерть" в известном арт-объекте "Счастье не за горами". Мужчина выплатил ущерб администрации города, а также возместит штраф в размере 15 тысяч рублей, которые ему назначил суд за совершённый поступок.

Суд в Перми оштрафовал уличного художника Алексея Илькаева на 15 тысяч рублей, об этом сообщил адвокат Сергей Калкатин, пишет РИА Новости.

Напомним, история случилась в октябре, когда в арт-объекте на набережной Камы в Перми вместо слова «счастье» вдруг появилось слово «смерть». Таким образом цитата «Счастье не за горами» превратилась в «Смерть не за горами».





В ночь с 10 на 11 октября неизвестные (предположительно, Sad Face) испортили самый известный арт-объект Перми. «Счастье» превратилось в «Смерть не за горами».



К слову, изменённый арт-объект уже убирают.

Фото: Иван Козлов pic.twitter.com/2lyHSYTGTn — Пермь Активная (@Permactive) 11 октября 2018 г.

Отдел дознания управления МВД России по городу Перми завел уголовное дело по статье "Вандализм". Как сообщили в полиции, в результате противоправных действий администрации Перми был нанесен ущерб в размере 45 тысяч рублей. Спустя несколько дней после происшествия в содеянном признался уличный художник Алексей Илькаев, известный под псевдонимом Sad Face. Органам правопорядка он объяснил свой поступок желанием обратить внимание общества на скоротечность жизни.

На суде художник признался в содеянном, возместил ущерб администрации, в связи с этим полиция вынесла постановление о прекращении уголовного дела, 6 ноября прокуратура утвердила постановление. На судебном заседании суд подтвердил, что постановление о прекращении уголовного дела законно. В итоге Алексей Илькаев отделался штрафом в размере 15 тысяч рублей.

Со слов адвоката Калкатина, гособвинение запрашивало у сада штраф для его подзащитного в размере 20 тысяч рублей.

"Мой подзащитный не привлечен к уголовной ответственности. В целом, мы удовлетворены судебным решением, поэтому жалобу подавать не планируем", — заключил юрист.

Со слов художника, он своим поступком хотел обратить внимание на скоротечность жизни. Ранее адвокат Илькаева рассказал, как в прошлом году Алексей катался на квадроцикле и попал в аварию, в результате которой он чуть не погиб. Илькаев пережил операцию и был на "волосок от смерти", поэтому "он хотел своим поступком нам сказать, что жизнь надо беречь, ею нужно дорожить, поскольку смерть действительно где-то рядом".