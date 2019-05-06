ИА «Ореанда-Новости» На субботник по уборке территории от человеческих останков пригласили жителей села Крюково Еловского района Пермского края. Фотография объявления с призывом «при себе иметь перчатки, мешки» была размещена на сайте Pikabu.ru.

Однако, по информации местных СМИ, подобные мероприятия проводятся в селе уже не в первый год. Дело в том, что на берегу реки находилась братская могила времён Гражданской войны, а рядом было старое деревенское кладбище. По словам представителя администрации Веры Головниной, с течением лет берег, и соответственно захоронения, размывает, и кости оказываются на поверхности. Чтобы останки не унесло течением до подъёма воды, жители каждый год собирают их, чтобы потом перезахоронить на действующем кладбище. На укрепление береговой линии средств нет, однако только это могло бы исправить ситуацию.