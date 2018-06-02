ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Наверное, уже немало шуток было сказано про то, что зима любит о себе напомнить после весенней оттепели, когда уже все россияне навострили лыжи в теплые весенние сады. Однако, что бы снег выпадал летом, это явление поистине уникальное, по крайне мере для большинства российских поселений. Это произошло из-за арктического вторжения

Салехард сегодня накрыло настоящей снежной бурей. Скорость ветра составляет аж 8-10 метров в секунду с подрывами до 15, что в купе с чуть примёршим снегом доставляет массу дискомфорта непутевым путникам. Специалисты призывают местных жителей соблюдать крайнюю осторожность, особенно это касается владельцев машин. Многие уже поменяли зимние шины на летние, что заметно повышает опасность на дорогах. В связи с этим рекомендовано пока воздержатся от каких-либо дальних поездок. Если же они неизбежны, то на случай аварии было бы разумно запостись едой и теплой одеждой.

Жители некоторых городов Приволжья так же увидели снег, что вкупе с хорошим чувством юмора местных жителей привело к массовым поздравлениям с Новым годом. Гидрометцентр Татарстана сообщил, что основной снегопад выпал на ночь 1 июня. Ввиду арктического вторжения основными областями, попавшими под холодный удар, являются территории Пермского края и Республика Коми. Температура там составляет ниже 12 градусов, а на некоторых территориях аж -3. Небольшой снег в некоторых частях по-прежнему идет.

Неплохо с чувством юмора и у жителей Башкирии, которым тоже досталось от незваного гостя в лице холодных хлопьев. Местные жители уже успели наделать массу фотографий, в связи с этим событием и отмечают, что началась «настоящая зима и пора шубу с валенками доставать». А самая что ни на есть настоящая снежная пурга образовалась в Дюртюлинском районе.

Так же под снег попала Удмуртия, температура в которой понизилась аж до -4 градусов. Будем надеется, что у удмуртов сохранились их зимние валенки и перчатки. Помимо этого, снег образовался в Кировской области, Самарской области, Ульяновской и Свердловской области, а также в ряде другим мест.